Создание JS/CSS Kit для проекта

CSS, Javascript, BootStrap для Joomla 3.5. Хорошее знание jQuery

Создать экран/экраны c элементами интерфеса, которе, после, необходимо объеденить в некую библиотеку для их дальнейшего переиспользования.

К работе необходимо приступить в ближайшее время и быть online в новогодние праздники.

Работа удаленная. NDA.

Больше информации - в ЛС или Скайп: hh.console

Оплата по договоренности.