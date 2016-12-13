Необходимо подключить 1С-Битрикс к HTML-верстке сайта. Дизайн станиц: https://drive.google.com/open?id=0B_lrYtqGzQhGM3pJaWRIaV9nUTQ HTML-верстка сейчас в работе и будет готова 16.12.2016 Прошу дать предварительную оценку на основе дизайна. Интересуют сроки и общая ...
Создание JS/CSS Kit для проекта
CSS, Javascript, BootStrap для Joomla 3.5. Хорошее знание jQuery
Создать экран/экраны c элементами интерфеса, которе, после, необходимо объеденить в некую библиотеку для их дальнейшего переиспользования.
К работе необходимо приступить в ближайшее время и быть online в новогодние праздники.
Работа удаленная. NDA.
Больше информации - в ЛС или Скайп: hh.console
Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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