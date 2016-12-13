Приложение для ВКонтакте

Суть приложения довольно таки проста. Оно должно служить как калькулятор. Калькулятор для "совместных покупок", если кто не ознакомлен с данным выражением, прошу загуглить.

Задача будет следущая:

Строка - в ней вводиться сумма.

Две кнопки с процентами 10% и 15% условно.

Две строки с конечными результатами.

Принцип работы. Ввыли сумму - нажали на кнопку с одним из процентов - в одной конечной строке появилась сумма этого процента с округлением до целого числа в любом случаи к большему значению, в другой строке общая сумма (та, что вводилась+сумма процента который получился)