Нужен фрилансер для доделки сайта только Москва и М.о., способный к вербальным контактам и дальнейшей работой на продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru
Приложение для ВКонтакте
Суть приложения довольно таки проста. Оно должно служить как калькулятор. Калькулятор для "совместных покупок", если кто не ознакомлен с данным выражением, прошу загуглить.
Задача будет следущая:
Строка - в ней вводиться сумма.
Две кнопки с процентами 10% и 15% условно.
Две строки с конечными результатами.
Принцип работы. Ввыли сумму - нажали на кнопку с одним из процентов - в одной конечной строке появилась сумма этого процента с округлением до целого числа в любом случаи к большему значению, в другой строке общая сумма (та, что вводилась+сумма процента который получился)
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