Разработка сайта на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок172 просмотра

Необходимо подключить 1С-Битрикс к HTML-верстке сайта.

Дизайн станиц: https://drive.google.com/open?id=0B_lrYtqGzQhGM3pJaWRIaV9nUTQ 

HTML-верстка сейчас в работе и будет готова 16.12.2016

Прошу дать предварительную оценку на основе дизайна.

Интересуют сроки и общая стоимость.

HTML
8 лет назад
egorovagency
Егор 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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