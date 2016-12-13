Составить детальное техническое задание на разработку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Составить детальное техническое задание на разработку сайта используя мои наброски и ссылки на другие сайты.

8 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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