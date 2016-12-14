Сайт с личным кабинетом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок171 просмотр

Написание и дизайн сайта с отдельным личным кабинетом и системой безопасности.

Средства разработки: Python DHTML Ruby On Rails Ajax

Базы данных: PostgreSQL MySQL 

AJAXMySQLPostgreSQLPythonRuby
7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров