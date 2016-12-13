Написание и дизайн сайта с отдельным личным кабинетом и системой безопасности. Средства разработки: Python DHTML Ruby On Rails Ajax Базы данных: PostgreSQL MySQL
Доработки сайта
Нужно доработать сайт на битриксе. http://c69152.tmweb.ru/
Более точно, нужно настроить правильное отображение товаров с торговыми предложениями.
1) Нужно поставить переключатель видов:
1 вид: отображение по торговым предожениям (коллекциям)
2 вид по товарвно
Это реализовано здесь: https://goo.gl/eyzhKt (View as)
2) при активном режим по коллекциям, нужно чтоб они отображались как здесь: https://plitka.ua/catalog/plitka/plitka_dlya_vannoy/
2.1) При нажатии на на фото или кнопку подробно идет переход в коллекцию.
2.2) По цене от.
Так как в колекции входит еще разные аксессуары, то нужно в карточке товара (в админ-панели) реализовать кнопку, товар основной или второстепенны) и в поле цены должен идти имена цена от минимальной цены основного товара в этой коллекции
2.3) Так же при на ведения на коллекцию, выскакивает выбор цвет, нужно так же реализовать)
3) Отображения производителей (http://c69152.tmweb.ru/info/brands/golden-tile/)
3.1) Нужно вывести фильтр в левое поле (как фильтр идет в просмотре через категорию)
3.2) Вывести его товары
4) Просмотр коллекции (http://c69152.tmweb.ru/info/brands/kollektsii.php?ELEMENT_ID=11504)
4.1) Нужно чтоб отображались все элементы этой коллекции.
4.2.) Виды интерьера (фото) и описания, нужно чтоб было как здесь: https://goo.gl/eyzhKt
А имено при нажатии на фото под текстом, вылазило окно с фото интерьера).
5) Фильтр сдвинуть на несколько пикселей влево чтоб весь текст значения влез в одну строчку.
Жду реальную цену за все. И срок реализации.
Авто ответ сразу в Бан.
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