Доработки сайта

Нужно доработать сайт на битриксе. http://c69152.tmweb.ru/

Более точно, нужно настроить правильное отображение товаров с торговыми предложениями.

1) Нужно поставить переключатель видов:

1 вид: отображение по торговым предожениям (коллекциям)

2 вид по товарвно

Это реализовано здесь: https://goo.gl/eyzhKt (View as)

2) при активном режим по коллекциям, нужно чтоб они отображались как здесь: https://plitka.ua/catalog/plitka/plitka_dlya_vannoy/

2.1) При нажатии на на фото или кнопку подробно идет переход в коллекцию.

2.2) По цене от.

Так как в колекции входит еще разные аксессуары, то нужно в карточке товара (в админ-панели) реализовать кнопку, товар основной или второстепенны) и в поле цены должен идти имена цена от минимальной цены основного товара в этой коллекции

2.3) Так же при на ведения на коллекцию, выскакивает выбор цвет, нужно так же реализовать)

3) Отображения производителей (http://c69152.tmweb.ru/info/brands/golden-tile/)

3.1) Нужно вывести фильтр в левое поле (как фильтр идет в просмотре через категорию)

3.2) Вывести его товары

4) Просмотр коллекции (http://c69152.tmweb.ru/info/brands/kollektsii.php?ELEMENT_ID=11504)

4.1) Нужно чтоб отображались все элементы этой коллекции.

4.2.) Виды интерьера (фото) и описания, нужно чтоб было как здесь: https://goo.gl/eyzhKt

А имено при нажатии на фото под текстом, вылазило окно с фото интерьера).

5) Фильтр сдвинуть на несколько пикселей влево чтоб весь текст значения влез в одну строчку.

Жду реальную цену за все. И срок реализации.

Авто ответ сразу в Бан.