Написание и дизайн сайта с отдельным личным кабинетом и системой безопасности. Средства разработки: Python DHTML Ruby On Rails Ajax Базы данных: PostgreSQL MySQL
Сделать сайт
Сайт: www.ayda.ru
Цели: разработка,реализация и запуск на домене нового адаптивного дизайна при незначительном улучшении функционала согласно техническому
заданию. Дизайн: готов.Верстка: адаптивная,готова. С момента разработки дизайна и верстки прошло значительное время.
Некоторые страницы будут подправлены параллельно разработке. Подробное ТЗ в скайп!
Заявки фрилансеров
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