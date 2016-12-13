Сделать сайт

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Закрыт9 заявок131 просмотр

Сайт: www.ayda.ru

Цели: разработка,реализация и запуск на домене нового адаптивного дизайна при незначительном  улучшении функционала согласно техническому

заданию. Дизайн: готов.Верстка: адаптивная,готова. С момента разработки дизайна и верстки прошло значительное время.

Некоторые страницы будут подправлены параллельно разработке. Подробное ТЗ в скайп!

8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров