Правки по сайту

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Закрыт5 заявок117 просмотров

Пока очень срочно нужно 1, 2, 6 и 8 пункты 

по 8-му нужно сначала дизайн предложить, лучшее расположение данного текста. 

в аттаче тз, и пример оформления форм связи. 

1. Сколько будет стоить работа за срочные пункты? 

2. Сколько будет стоить реализация данных форм обратной связи 

3. Сколько будет стоить включить и настроить нужные блоки (5 пункт)

1, 2, 6 и 8 пункты из ТЗ сколько будут стоить?

8 лет назад
art_freelance
Артем 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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