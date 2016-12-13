Правки по сайту

Пока очень срочно нужно 1, 2, 6 и 8 пункты

по 8-му нужно сначала дизайн предложить, лучшее расположение данного текста.

в аттаче тз, и пример оформления форм связи.

1. Сколько будет стоить работа за срочные пункты?

2. Сколько будет стоить реализация данных форм обратной связи

3. Сколько будет стоить включить и настроить нужные блоки (5 пункт)

1, 2, 6 и 8 пункты из ТЗ сколько будут стоить?