Доработка сайта ,немного функционала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок119 просмотров

Сделать страницу с другой разметкой ,немного поправить футер,и немного главную страницу , вообщем ничего сложно

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров