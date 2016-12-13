Сделать плагин-калькулятор для сайта на Wordpress

1. Необходимо разработать плагин для сайта на CMS Wordpress, генерирующий страницы в соответствии с заданным шаблоном и параметрами.

Например:

Title: %Название области% + любой текст заранее заданный

Description: %Название области% + любой текст заранее заданный

Краткое описание: %Название области% + любой текст заранее заданный

Заголовок таблицы с ценами:

Цены/прайс грузоперевозок в %Столица области%

Цены: таблица с ценами перевозки из города, в котором находится посетитель (Гео-определение) в города области, на странице которой он находится.

Карта: города области

Ссылки на Города области

2. Также плагин должен рассчитывать стоимость перевозки из одного города в другой и вставлять полученные данные на ранее сгенерированые страницы.

Формула расчета уже есть. Подробное ТЗ по запросу исполнителю с хорошим портфолио по программированию на WP.