4 задачи по скриптам, цена договорная

Здраствуйте, есть три задачи различной сложности, прошу высказать предложения по цене и срокам

1. Имеется скрипт партнерки

По клику по банеру открывается popup-окно с формой вопроса

Банер задается по ссылке: http%3A%2F%2Fstatic.leadia.ru%2Fbanners%2F240x400.png

можно подставить любую картинку с любого сайте

Проблема в том, что картинка выводится неадаптивная, можно ли сделать ее вывод адаптивным? Хозяин скрипта ничего менять не хочет

2. Опять же вопрос связан с партнеркой. Разные партнерки дают разные расценки по разным регионам. Можно ли сделать так, чтобы в зависимости от региона зашедшего посетителя выводился бы разный скрипт разных партнерок. Настройку надо сделать в файле конфигурации. Всего выводится в 3 разных местах

3. Нужно на сайте закрыть ajax-ом все главное сквозное меню

4. Нужно спарсить все страницы чужого сайта https://zakon-ex.ru/, и записать из в страницы вордпресс на нашем сайте сохранив структуру и поставив всем тег