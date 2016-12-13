Написание и дизайн сайта с отдельным личным кабинетом и системой безопасности. Средства разработки: Python DHTML Ruby On Rails Ajax Базы данных: PostgreSQL MySQL
4 задачи по скриптам, цена договорная
Здраствуйте, есть три задачи различной сложности, прошу высказать предложения по цене и срокам
1. Имеется скрипт партнерки
По клику по банеру открывается popup-окно с формой вопроса
Банер задается по ссылке: http%3A%2F%2Fstatic.leadia.ru%2Fbanners%2F240x400.png
можно подставить любую картинку с любого сайте
Проблема в том, что картинка выводится неадаптивная, можно ли сделать ее вывод адаптивным? Хозяин скрипта ничего менять не хочет
2. Опять же вопрос связан с партнеркой. Разные партнерки дают разные расценки по разным регионам. Можно ли сделать так, чтобы в зависимости от региона зашедшего посетителя выводился бы разный скрипт разных партнерок. Настройку надо сделать в файле конфигурации. Всего выводится в 3 разных местах
3. Нужно на сайте закрыть ajax-ом все главное сквозное меню
4. Нужно спарсить все страницы чужого сайта https://zakon-ex.ru/, и записать из в страницы вордпресс на нашем сайте сохранив структуру и поставив всем тег
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