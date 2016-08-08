EvilBabayka

Олег EvilBabayka

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DanielVinsa
Данил 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип для сайта
Всегда приятно работать с интересными проектами - четкое задание и своевременная оплата. Спасибо и успехов.
Исполнитель предложил самый удачный вариант логотипа и по праву выиграл конкурс. В ходе конкурса я просил внести небольшие коррективы, на что Исполнитель отзывался оперативно. Работой доволен. Исполнителя рекомендую
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