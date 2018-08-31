Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац. То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос. Текст ...
Семантическая оптимизация существующих страниц
Необходимо переработать существующие страницы
- вписать ключи
- оптимизировать по Tf-IDf с помощью программы WebSite Auditor
- оптимизировать по Ципфа
- несколько дополнительных простых сервисов
подробное ТЗ вышлю заинтересовавшимся
Объем заказа:
тестовое задание 10 статей (оплачивается)
Второе задание 90 статей
размер статей в среднем около 6к знаков
Прошу указывать цену за тестовое задание и за основное
В заявке указывайте также наличие лицензии на WebSite Auditor, наличие опыта подобной работы
Благодарю
Заявки фрилансеров
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