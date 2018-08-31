Семантическая оптимизация существующих страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка141 просмотр

Необходимо переработать существующие страницы

- вписать ключи

- оптимизировать по Tf-IDf с помощью программы WebSite Auditor

- оптимизировать по Ципфа

- несколько дополнительных простых сервисов

подробное ТЗ вышлю заинтересовавшимся

Объем заказа:

тестовое задание 10 статей (оплачивается)

Второе задание 90 статей

размер статей в среднем около 6к знаков

Прошу указывать цену за тестовое задание и за основное

В заявке указывайте также наличие лицензии на WebSite Auditor, наличие опыта подобной работы

Благодарю

7 лет назад
EvilBabayka
Олег 
51 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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