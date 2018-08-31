Корректировка 10 статей (кредиты, финансы)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок191 просмотр

Требования:

Грамотная речь, отличное знание русского языка;

Филологическое образование;

Корректировка информационных текстов финансовой тематики;

Средний объем текста - 6к-8к символов без пробелов;

Исправление орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых ошибок.

Просьба в отлике:

1. Указывать свой SKYPE. 

2. Прислать ссылки на портфолио и публикации;

3. Когда готовы начать;

4. Стоимость корректировки 1 статьи.

 

7 лет назад
Nataly-kontent
Наталия 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров