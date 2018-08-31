Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац. То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос. Текст ...
Корректировка 10 статей (кредиты, финансы)
Требования:
Грамотная речь, отличное знание русского языка;
Филологическое образование;
Корректировка информационных текстов финансовой тематики;
Средний объем текста - 6к-8к символов без пробелов;
Исправление орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых ошибок.
Просьба в отлике:
1. Указывать свой SKYPE.
2. Прислать ссылки на портфолио и публикации;
3. Когда готовы начать;
4. Стоимость корректировки 1 статьи.
Заявки фрилансеров
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