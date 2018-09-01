Искать и вставлять тексты

Здравствуйте

Сайты на CMS Wordprees и DLE

От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость

1 взять страницу сайта проиндексированую Яндексом

2 найти в гугле статью по теме анкора (ссылки и анкоры даю, они разные)

3 скопировать данную статью в блокнот

4 зайти в админку сайта, и найти по заголовку взятой статьи из яндекса, открыть её для редоктирования

5 вставить ссылку с анкором и окружить по смыслу словами, в тот текст что нашли по второму пункту

5 заменить, придумав названия статьи 6 опубликовать новость

7 вставить полученный адрес статьи в форму и нажать кнопку

На один текст уходит около минуты

Рерайтить не надо

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