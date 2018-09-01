Искать и вставлять тексты

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Завершен2 заявки228 просмотров

Здравствуйте

Сайты на CMS Wordprees и DLE 

От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость

1 взять страницу сайта проиндексированую Яндексом

2 найти в гугле статью по теме анкора (ссылки и анкоры даю, они разные)

3 скопировать данную статью в блокнот

4 зайти в админку сайта, и найти по заголовку взятой статьи из яндекса, открыть её для редоктирования

5 вставить ссылку с анкором и окружить по смыслу словами, в тот текст что нашли по второму пункту

5 заменить, придумав названия статьи 6 опубликовать новость 

7 вставить полученный адрес статьи в форму и нажать кнопку 

На один текст уходит около минуты

Рерайтить не надо 

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DLE
7 лет назад
linkovich
Сергей 
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nikolajgarmash
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nikolajgarmash
Николай 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
asnvrsk
Анна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад