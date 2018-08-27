Здравствуйте Сайты на CMS Wordprees и DLE От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость 1 взять страницу сайта проиндексированую Яндексом 2 найти в гугле статью по теме анкора (ссылки ...
Тексты на украинском языке. Нужно сделать качественно и быстро в WORD.
Тексты на украинском языке. Нужно сделать качественно и быстро корректировку в Word. Особое внимание уделить формулам, графикам и рисункам. Нужна также и литература
1 файл. (Бердянськ)статья 1.5. "Прогнозування фондоозброєності секторів економіки України за
допомогою ітеративного відображення" (стр 65-76 только эта статья)
2 файл(Випуск 93). статья КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФІРМИ НА ПІДҐРУНТІ ДИНАМІЧНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ (стр 157-174 только эта статья)
3 файл (186) там одна статья
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