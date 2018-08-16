Вычитать один текст

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок203 просмотра

Добрый день!

Вычитать и внести правки в режиме Совет http://joxi.ru/gmv63VXuLpO6wm

оплата 1$

Сроки - 1 день

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров