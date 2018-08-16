Перенос из PDF в Word и создание шаблона

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  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок220 просмотров

Здравствуйте.

Нужно перенести бланк документа в Word с сохранением пропорций и сделать шаблон на основе этого. ABBYY pdf transformer не справляется.

7 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dyimka
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
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dyimka
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад