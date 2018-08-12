Требуется редактор для информационного медицинского сайта (тематика сайта: различные виды инфекций). Медицинское образование обязательно.

Задачи:

1. Исправление ошибок: орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых.

2. Структурирование статьи. Старайтесь не удалять подзаголовки и не переделывать списки в обычный текст, а наоборот добавлять их.

3. Если какие-то слова или предложения вам непонятны – удаляйте их.

4. Если "налита" вода, а смысла нет - удаляйте.

5. Заголовок и подзаголовки должны соответствовать содержанию.