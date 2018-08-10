Литературное редактирование

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Здравствуйте. У меня есть черновик книги-подростковое фэнтези(11 а.л.). Хочу продать книгу издательству. Текст вычитывался несколько раз. Нужно текст и сюжет довести до совершенства. Возьметесь? Если да, стоимость. Могу выслать отрывок для ознакомления.

Пояснения: я ищу исполнителя с высшим филологическим образованием, либо печатающегося в крупных книжных изданиях.

7 лет назад
guest_15339912745805
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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