Литературное редактирование

Здравствуйте. У меня есть черновик книги-подростковое фэнтези(11 а.л.). Хочу продать книгу издательству. Текст вычитывался несколько раз. Нужно текст и сюжет довести до совершенства. Возьметесь? Если да, стоимость. Могу выслать отрывок для ознакомления.

Пояснения: я ищу исполнителя с высшим филологическим образованием, либо печатающегося в крупных книжных изданиях.