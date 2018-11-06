Отредактировать и разместить статью для сайта: http://fb.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок225 просмотров

Очень надеюсь, что на этом сайте есть авторы с сайта http://fb.ru

У меня готовая статья, но ее можно подредактировать под свой стиль изложения и разместить на этом сайте, соблюдая эти правила: http://fb.ru/info/editorial_guidelines

7 лет назад
guest_15041055026399
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

solyanoch12
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$5
1 день
Спасибо
Из-за неполного понимания ситуации работу выполнить не удалось, деньги были возвращены, но заказчик вежливый и изначально оплату перевёл

Заявки фрилансеров

solyanoch12
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад