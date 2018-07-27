Заполнить табличку эксель ценами и формами 50товаров

есть табличка эксель на 50 товаров. дам исполнителю.

надо:

1 на основании конкурента прописать все возможные дозировки и формы лекарств и цены у конкурента(дам в детальном ТЗ с видео инструкцией)

2 на основании дозировок в Украине заполнить по максимуму все формы и дозировки таблеток ценами закупочными

формула в таблице уже есть. главное ее не поломать и заполнять только выделенные колонки. ничего сложного. надо только минимальные знания английского(т.к. сайт конкурента на английском) и просто механическая работа