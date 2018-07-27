Заполнить табличку эксель ценами и формами 50товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок299 просмотров

есть табличка эксель на 50 товаров. дам исполнителю.

надо:

1 на основании конкурента прописать все возможные дозировки и формы лекарств и цены у конкурента(дам в детальном ТЗ с видео инструкцией)

2 на основании дозировок в Украине заполнить по максимуму все формы и дозировки таблеток ценами закупочными 

формула в таблице уже есть. главное ее не поломать и заполнять только выделенные колонки. ничего сложного. надо только минимальные знания английского(т.к. сайт конкурента на английском) и просто механическая работа

7 лет назад
aliona_hor
Алена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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