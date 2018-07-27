Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! На сайт про мобильные приложения и интернет https://geeker.ru/ требуется редактор, который бы удалял тавтологию из текстов перед публикацией. Длина текстов обычно от 5 до 10 тысяч символов.
Корректор для правки 150 статей
Требования:
- Филологическое образование;
- Грамотность, отличное знание русского языка;
- Опыт работы корректором обязателен;
- Исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- Устранять стилистические ошибки(!)
- Корректировка неправильной разбивки текста на абзацы;
Вебмани, 10 рублей за 1000 символов проработанного текста без пробелов. Средний размер текста 7к символов.
Обязательно выполнение ТЗ, по итогам которого начнем сотрудничество. Просьба в отклике указать свой Skype или почту для получения ТЗ.
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