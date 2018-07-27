Корректор для правки 150 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт19 заявок313 просмотров

Требования:

  • Филологическое образование;
  • Грамотность, отличное знание русского языка;
  • Опыт работы корректором обязателен;
Что нужно делать:

  • Исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
  • Устранять стилистические ошибки(!)
  • Корректировка неправильной разбивки текста на абзацы;
Оплата:

Вебмани, 10 рублей за 1000 символов проработанного текста без пробелов. Средний размер текста 7к символов. 

Обязательно выполнение ТЗ, по итогам которого начнем сотрудничество. Просьба в отклике указать свой Skype или почту для получения ТЗ.

7 лет назад
ParpievaN
Наргиза 
32 года
7 лет в сервисе
Была
год назад

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