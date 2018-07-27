Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! На сайт про мобильные приложения и интернет https://geeker.ru/ требуется редактор, который бы удалял тавтологию из текстов перед публикацией. Длина текстов обычно от 5 до 10 тысяч символов.
Редактирование/корректура текстов
Подробное описание задачи: docs.google.com/document/...
В ответе укажите цену/сроки
Заявки фрилансеров
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