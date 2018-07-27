Редактирование/корректура текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок176 просмотров

Подробное описание задачи: docs.google.com/document/... 

В ответе укажите цену/сроки

7 лет назад
master1infobiz
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров