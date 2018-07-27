Вычитка и редактура 50 статей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок352 просмотра

Требуется редактор для вычитки и правки информационных текстов. Количество 50 текстов. От редактора требуется:1. Вычитка текстов2. Исключение воды (при наличии)3. Редактура стилистики текста, подзаголовков, title и description (корректура выполнена)4. Выделение главных мыслейОплата: по факту из расчёта 10-15 руб. за 1 тыс. сбп. Средний размер текста 6-8 тыс.

7 лет назад
StaMiDo
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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