ТЗ-мейкер (создание структуры статей для авторов)

Здравствуйте.

Требуется составить 100 технических заданий для авторов.

Что нужно делать:

1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи.

2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы.

Оплата: 30руб/ТЗ

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Процесс создания структуры:

1) Читаете все ключевые слова

2) Пытаетесь понять, какая потребность у посетителей есть (на основе ключевых слов)

3) Пишете от себя структуру (с головы) исходя из собственного опыта

4) Смотрите YouTube (видео на тему статьи) в ускоренном режиме по данной теме (этот пункт рекомендательный)

5) Ознакамливаетесь с ТОП Google и Яндекс по ключевым словам (ТОП3 Яндекс и ТОП3 Google) + наши источники

6) Дополняете новой информацией свою структуру

7) Результат

Пример:

Ключи:

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как удлинить шланг стиральной машины

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Готовая структура по ключам:

1. Введение. Кратко о том, о чем пойдет речь в статье.

2. Зачем удлинять шланг стиральной машины.

3. Как удлинить сливной шланг в стиральной машине.

4. Что нужно чтобы удлинить сливной шланг.

5. К кому обратиться чтоб удлинить сливной шланг.

6. Как удлинить шланг подачи воды стиральной машины.

7. Какой удлинитель (розетка) нужен для стиральной машины.

8. Заключение. Выводы из статьи.

Источники информации по данной статье:

http://infogosuslugi.ru/portal-gosuslugi/transport-i-vozhdenie/kak-uznat-transportnyj-nalog-cherez-gosuslugi.html

http://pravo-auto.com/kak-uznat-transportnyj-nalog-cherez-gosuslugi/

https://grazhdaninu.com/nalogi/transportnyiy/kak-na-gosuslugah-posmotret-na-mashinu.html

http://gosuslugi.net/page/kak-uznat-i-oplatit-transportnyj-nalog-cherez-gosuslugi

Объем статьи: 7 000 ЗБП (считаете средний объем статьи отталкиваясь от конкурентов)

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Все эти данные необходимо будет внести в таблицу. Все предоставлю исполнителю.

Тестовое задание!

Если вам интересно, можете в ЛС присылать сразу структуру с источниками и объемом по этой группе ключей: