Корректура и редактирование текстов

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Закрыт27 заявок447 просмотров

Нужен корректор для вычитки 50 статей, размер одной статьи в среднем 8000 знаков.

Нужно исправлять:

- орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки;

- правка речевых и стилистических ошибок. 

Профессиональное образование и опыт работы корректором или учителем русского языка обязательны!

Стоимость такой работы оцениваем в 10 рублей за 1000 знаков.

Пишите скайп для связи.

7 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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