_misha_

Михаил _misha_

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1098
выплачено фрилансерам
64%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alex_Simvolov
29 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$11
10 баллов
2 года назад
Баннер для сайта
Google DocsTelegramСоздание баннеров
Адекватное взаимодействие, хорошее сотрудничество, рекомендую
Заказ выполнен быстро, советую
Ответный отзыв
daniilmazurenko
Даниил 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Настройка событий Google Analytics 4
Google AnalyticsGoogle Tag ManagerНастройка аналитики
Ідеальний замовник. Чітко поставлена задача та швидка оплата за зроблену роботу. Однозначно рекомендую до співпраці!
Рекомендую данного исполнителя, выполнил работу качественно, а самое главное раньше поставленного срока
Ответный отзыв
Roman13012000
Роман Тищук 
22 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
2 года назад
Калькулятор для сайта на Wordpress
WordPress
Замовник спокійний і надійний. Оперативний зворотний зв'язок і лояльне ставлення. Рекомендую!
Быстро и качественно, советую
Ответный отзыв
aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Правки на сайте Wordpress
WordPress
Взаимно четкое тз своевременная оплата
Быстро и качественно. Советую
Ответный отзыв
SumoFab
38 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
2 года назад
Редактирование картинок
Четкое TЗ,отличная коммуникация.Рекомендую!
Все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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