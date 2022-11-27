Требуется доработка сайта на WordPress: сверстать и интегрировать новые страницы оформления заказа с корзиной, согласно дизайну в Figmе. Обеспечить кроссбраузерность, адаптивность и быструю загрузку. Подробное ТЗ будет предоставлено в переписке.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать баннер для сайта размером 909 x 305 px на тему переплета дипломов. В работе учтите указания из предоставленного документа. Ожидается профессиональный подход к дизайну.Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется настройка событий Google Analytics 4 для отслеживания заполнения форм на 4 страницах с одинаковыми формами. Google Tag Manager уже настроен. Необходима корректная интеграция для эффективного анализа данных.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется внести изменения в расчет калькулятора на сайте, реализованного с помощью плагина Calculated Fields Form. Обеспечьте корректную работу калькулятора согласно новым требованиям. Подробности можно уточнить в переписке.Завершен2 года назад
Необходимо внести изменения на сайт на платформе Wordpress. Задача включает добавление возможности вставки текста внизу рубрик, создание блока FAQ и настройку структурированных данных для каждой рубрики. Ожидается грамотный подход к реализации изменений.Завершен2 года назад
- $30
Требуется провести редактирование и обработку фотографий в соответствии с техническим заданием. Все детали и нюансы будут обсуждаться в переписке. Основное внимание уделяется качеству и соответствию требованиям.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется дизайнер для создания различных вариаций наклеек с фоном на основе предоставленных изображений. Тематика - наклейки для детской комнаты. Необходима проработка дизайна, ориентированного на детей.Обработка фотографий36 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется контент-менеджер для оформления статей на сайте Wordpress. Требуется добавление картинок, фото из Инстаграм и видео с YouTube. Подробное ТЗ будет предоставлено в переписке.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо отредактировать 10 картинок, заменив фон и добавив логотип другой фирмы. Основная задача — обработка фотографий для стендов и рекламных трибун. Все изображения доступны по указанной ссылке.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Задача включает в себя увеличение скорости загрузки страниц сайта на Wordpress до 80%+ по данным PageSpeed Insights для мобильной и десктопной версий. Также необходимо устранить ошибки по валидности кода, чтобы улучшить общую производительность сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.Завершен3 года назад
Требуется разработка дизайна двух баннеров для публикаций в Facebook. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи. Подробная информация будет предоставлена кандидату.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется внести мелкие правки в калькулятор, установленный на сайте WordPress. Калькулятор реализован через плагин. Подробности будут предоставлены выбранному кандидату.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать интернет-магазин по макету в Figma и осуществить интеграцию на WordPress. Требуется чистая, кроссбраузерная и адаптивная верстка, обеспечивающая быстрое функционирование сайта. Подробные бриф и макеты будут предоставлены кандидату.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать мини CRM в Google Таблицах для управления заказами, выбора категорий услуг и проставления статусов. Также необходимо организовать формирование отчетов в отдельном файле Google Таблиц. Подробности обсуждаются в переписке.Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
- $140
Внести изменения на сайте zebradruk.pl. ТЗ скинулЗавершен4 года назад
- $190
Все как обсудили в перепискеЗавершен4 года назад
- $240
Все как обсудили в перепискеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно подправить имеющееся макет. Все нюансы в переписке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно подправить таблицу на сайте Wordpress и расположить последние 4 колонки пропорционально как показано на скрине, сейчас первая колонка шире остальных. Скрины прикрепил. Просьба оставлять заявку с ценой и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад