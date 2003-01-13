👾 Верстка \ WordPress \ React 👾

💁 Які переваги у співпраці зі мною?

Я завжди радий довгостроковій співпраці

При знаходженні будь-якого багу чи недоліку вже після виконання замовлення я все виправлю безкоштовно і якнайшвидше

Не вимагаю чіткого ТЗ ( мені важливіше знати ціль існування продукту )

Намагаюся бути завжди на зв'язку

Зацікавлений в успіху продукту як Папа Карло в Буратіно

👓 Буду радий допомогти у наступних сферах:

Frontend - розробка: React \ Nextjs

Верстка: HTML5 \ CSS3 \ SCSS \ Tailwind

WordPress: посадка верстки, адміністрування, розробка теми чи створення сайту з нуля

👋 Привіт

Я новачок на цій платформі тому не можу похвастатися широким портфоліо чи кучею відгуків.

Два місяці я пропрацював в аутсорсинговій компанії на позиції React Developer.

Проте, мені не сподобалося бути маленьким гвинтиком у великому корпоративному механізмі.

Прийшов на платформу weblancer з метою отримати свободу, фінансову стабільність і право розпоряджатися власним часом так як я хочу.

☝ Виникли запитання?