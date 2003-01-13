✍ Контакти:
Телеграм: @Rrroma301
E-Mail: [email protected] (найбільш зручно для мене)
Телефон: +380679860622
💁 Які переваги у співпраці зі мною?
Я завжди радий довгостроковій співпраці
При знаходженні будь-якого багу чи недоліку вже після виконання замовлення я все виправлю безкоштовно і якнайшвидше
Не вимагаю чіткого ТЗ ( мені важливіше знати ціль існування продукту )
Намагаюся бути завжди на зв'язку
Зацікавлений в успіху продукту як Папа Карло в Буратіно
👓 Буду радий допомогти у наступних сферах:
Frontend - розробка: React \ Nextjs
Верстка: HTML5 \ CSS3 \ SCSS \ Tailwind
WordPress: посадка верстки, адміністрування, розробка теми чи створення сайту з нуля
👋 Привіт
Я новачок на цій платформі тому не можу похвастатися широким портфоліо чи кучею відгуків.
Два місяці я пропрацював в аутсорсинговій компанії на позиції React Developer.
Проте, мені не сподобалося бути маленьким гвинтиком у великому корпоративному механізмі.
Прийшов на платформу weblancer з метою отримати свободу, фінансову стабільність і право розпоряджатися власним часом так як я хочу.
☝ Виникли запитання?
✍ Контакти:
Телеграм: @Rrroma301
E-Mail: [email protected] (найбільш зручно для мене)
Телефон: +380679860622
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