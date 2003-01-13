Roman13012000

Роман Тищук Roman13012000

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
&#128126; Верстка \ WordPress \ React &#128126;

&#9997; Контакти:

Телеграм: @Rrroma301

E-Mail: [email protected] (найбільш зручно для мене)

Телефон: +380679860622

&#128129; Які переваги у співпраці зі мною?

  • Я завжди радий довгостроковій співпраці

  • При знаходженні будь-якого багу чи недоліку вже після виконання замовлення я все виправлю безкоштовно і якнайшвидше

  • Не вимагаю чіткого ТЗ ( мені важливіше знати ціль існування продукту )

  • Намагаюся бути завжди на зв'язку

  • Зацікавлений в успіху продукту як Папа Карло в Буратіно

&#128083; Буду радий допомогти у наступних сферах:

  • Frontend - розробка: React \ Nextjs

  • Верстка: HTML5 \ CSS3 \ SCSS \ Tailwind

  • WordPress: посадка верстки, адміністрування, розробка теми чи створення сайту з нуля

&#128075; Привіт

Я новачок на цій платформі тому не можу похвастатися широким портфоліо чи кучею відгуків.

Два місяці я пропрацював в аутсорсинговій компанії на позиції React Developer.

Проте, мені не сподобалося бути маленьким гвинтиком у великому корпоративному механізмі.

Прийшов на платформу weblancer з метою отримати свободу, фінансову стабільність і право розпоряджатися власним часом так як я хочу.

&#9757; Виникли запитання?

&#9997; Контакти:

Телеграм: @Rrroma301

E-Mail: [email protected] (найбільш зручно для мене)

Телефон: +380679860622

#70JavaScript
WordPress
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#873
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

kukotayuri
36 лет
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
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Роман был всегда на связи, вник в задачу и оперативно разобрался в API. Все было сделано в срок. Обращайтесь!
Заказчик - огонь! Поднял оплату за мои услуги заранее предупредив о нюансах. Рекомендую!
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_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Калькулятор для сайта на Wordpress
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Быстро и качественно, советую
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