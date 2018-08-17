Здравствуйте. Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата: 30руб/ТЗ ...
Нужно откорректировать и отредактировать детский рассказ
Добрый день!
Необходимо откорректировать и отредактировать детский рассказ.
47 200 символов без пробелов.
56 700 символов с пробелами.
9 563 слова.
Выбранный исполнитель
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