Нужно откорректировать и отредактировать детский рассказ

Сергей настоящий профессионал своего дела. Сделал все в лучшем виде. С ним приятно общаться, на все вопросы отвечает и учитывает все просьбы и пожелания. Сделал даже больше чем входило в его обязанности. По моей просьбе написал свое мнение о работе и дал ценный совет, за что ему отдельное спасибо. Однозначно рекомендую работать с ним.