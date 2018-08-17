Нужно откорректировать и отредактировать детский рассказ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен19 заявок309 просмотров

Добрый день!

Необходимо откорректировать и отредактировать детский рассказ.

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9 563 слова.

7 лет назад
barmoglot8
Роман 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

spu
51 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Сергей настоящий профессионал своего дела. Сделал все в лучшем виде. С ним приятно общаться, на все вопросы отвечает и учитывает все просьбы и пожелания. Сделал даже больше чем входило в его обязанности. По моей просьбе написал свое мнение о работе и дал ценный совет, за что ему отдельное спасибо. Однозначно рекомендую работать с ним.
Роман - не только талантливый автор, но и заказчик, с которым по-настоящему приятно работать. Внес 100%-ную предоплату, при этом дал разумное время на выполнение задания и нисколько не торопил - что еще можно желать исполнителю? Лишь рекомендовать такого клиента всем остальным, что я и делаю!

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spu
51 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад