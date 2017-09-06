редактор, литредактирование, корректура, редактура, переводы, латинский, латынь, latinitas, lingua latina

С июня 2016 года работаю (удаленно) корректором в московском журнале "Региональная Россия" (рег. свид-во ПИ № ФС77–41993).

Также с начала 2017 года занят масштабным литературным редактированием художественного произведения крупной формы (романа).

Помимо этого, время от времени выступаю в качестве:

- корректора всего, что можно корректировать (т. е. любого минимально осмысленного текста);

- литредактора в СМИ разной тематики;

- литредактора книг (как романы, так и non-fiction);

- переводчика с/на латынь;

- переводчика с английского различных публицистических текстов, в том числе статей ведущих мировых брендов (Bloomberg, The Guardian, New Yorker и т. д.);

- переводчика с некоторых славянских, романских и других языков;

- программиста/правщика разного рода скриптов, javascript, PHP и тому подобного.

Примеры - по запросу. В моем портфолио (https://freelance.ru/spu), как правило, актуальные проекты отсутствуют.

С текстом умею делать все - от стандартной или расширенной корректуры до приведения написанного "для себя" художественного произведения в вид, интересный читателю (посредством работы над связностью, композицией, сюжетом, диалогами, завязкой/развязкой, характерами героев, фокусировкой окружающей героев картинки и т. п.). Я не занимаюсь копирайтерством/рерайтерством, а также не возьмусь делать шедевр из тЗЛК (текста, заведомо лишенного качества).

Исторические позиции

Корректура, также литредактирование и полиграфическая верстка с 90-х. Изд-ва "Молодая гвардия", Sanoma Independent Media плюс мелкие издательства и отдельные авторы. Художественная, юридическая, научно-популярная, астрологическая литература, бизнес-тематика, глянец. Занимался этим с перерывами, основная сфера - искусство. Программирую: PHP, JavaScript, Visual Basic, Pascal, C++. Верстка как полиграфическая (PageMaker, QuarkXPress, InDesign), так и HTML (включая CSS). Обычно я версткой не занимаюсь (отсылаю к знакомым дизайнерам), но могут быть исключения. Приходилось верстать и сайты, и книги, и мелкую полиграфическую продукцию (буклеты, визитки и проч.).