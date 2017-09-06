spu

Сергей Пухов spu

 
50 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
редактор, литредактирование, корректура, редактура, переводы, латинский, латынь, latinitas, lingua latina

С июня 2016 года работаю (удаленно) корректором в московском журнале "Региональная Россия" (рег. свид-во ПИ № ФС77–41993).

Также с начала 2017 года занят масштабным литературным редактированием художественного произведения крупной формы (романа).

Помимо этого, время от времени выступаю в качестве:

- корректора всего, что можно корректировать (т. е. любого минимально осмысленного текста);

- литредактора в СМИ разной тематики;

- литредактора книг (как романы, так и non-fiction);

- переводчика с/на латынь;

- переводчика с английского различных публицистических текстов, в том числе статей ведущих мировых брендов (Bloomberg, The Guardian, New Yorker и т. д.);

- переводчика с некоторых славянских, романских и других языков;

- программиста/правщика разного рода скриптов, javascript, PHP и тому подобного.

Примеры - по запросу. В моем портфолио (https://freelance.ru/spu), как правило, актуальные проекты отсутствуют.

С текстом умею делать все - от стандартной или расширенной корректуры до приведения написанного "для себя" художественного произведения в вид, интересный читателю (посредством работы над связностью, композицией, сюжетом, диалогами, завязкой/развязкой, характерами героев, фокусировкой окружающей героев картинки и т. п.). Я не занимаюсь копирайтерством/рерайтерством, а также не возьмусь делать шедевр из тЗЛК (текста, заведомо лишенного качества).

Исторические позиции

Корректура, также литредактирование и полиграфическая верстка с 90-х. Изд-ва "Молодая гвардия", Sanoma Independent Media плюс мелкие издательства и отдельные авторы. Художественная, юридическая, научно-популярная, астрологическая литература, бизнес-тематика, глянец. Занимался этим с перерывами, основная сфера - искусство. Программирую: PHP, JavaScript, Visual Basic, Pascal, C++. Верстка как полиграфическая (PageMaker, QuarkXPress, InDesign), так и HTML (включая CSS). Обычно я версткой не занимаюсь (отсылаю к знакомым дизайнерам), но могут быть исключения. Приходилось верстать и сайты, и книги, и мелкую полиграфическую продукцию (буклеты, визитки и проч.).

PHPJavascriptHTMLCSSInDesignVisual Basic
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
barmoglot8
Роман 
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нужно откорректировать и отредактировать детский рассказ
Сергей настоящий профессионал своего дела. Сделал все в лучшем виде. С ним приятно общаться, на все вопросы отвечает и учитывает все просьбы и пожелания. Сделал даже больше чем входило в его обязанности. По моей просьбе написал свое мнение о работе и дал ценный совет, за что ему отдельное спасибо. Однозначно рекомендую работать с ним.
Роман - не только талантливый автор, но и заказчик, с которым по-настоящему приятно работать. Внес 100%-ную предоплату, при этом дал разумное время на выполнение задания и нисколько не торопил - что еще можно желать исполнителю? Лишь рекомендовать такого клиента всем остальным, что я и делаю!
Ответный отзыв
7798n
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Корректура текста
Сергей оперативно, качественно и за разумное вознаграждение выполнил поставленную задачу. Рекомендую качестве ответственного и профессионального исполнителя.
Мне понравилось работать с Натальей. Понятное задание, справедливое вознаграждение, оплата быстро и в срок. Просто порядочный человек, что не может не радовать. Рекомендую ее всем как надежного заказчика.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $10
от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
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от $10
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