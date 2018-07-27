Здравствуйте. Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата: 30руб/ТЗ ...
Верстка журналов
Нужно сверстать два небольших журнала. 1 журнал на 12166 слов, другой на 7406.
Тематики: самогоноварение и копчение.
Так же нужно будет добавлять тематические фотографии, хотя бы по 15-20 шт на журнал.
Срок: 4-5 дней.
Напишите предполагаемый бюджет
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