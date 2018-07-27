Верстка журналов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок170 просмотров

Нужно сверстать два небольших журнала. 1 журнал на 12166 слов, другой на 7406. 

Тематики: самогоноварение и копчение. 

Так же нужно будет добавлять тематические фотографии, хотя бы по 15-20 шт на журнал. 

Срок: 4-5 дней. 

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7 лет назад
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7 лет назад

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