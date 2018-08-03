Здравствуйте. Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата: 30руб/ТЗ ...
Требуется редактор
Требования:
- строго обязательна личная ответственность. Получили задачу - не просто сделали и все, а проконтролировали, что получен результат. Как пример - получили задачу сделать текст - вы дали его автору. Но помните и напоминаете ему о сдаче, чтобы в срок уложиться. Или - заказали дизайнеру что-то - обязательно проконтролировали сроки, если не справился - другому перезаказали. Оправдание типа "ну я же заказала" - не пройдет. Мы растем потому, что у каждого человека высокий уровень ответственности, мы делаем больше и лучше других - и именно поэтому мы растем.
- обязательно умение работать с текстами в качестве редактора. Принимать тексты, вычитывать их, при необходимости - что-то небольшое переписывать, советовать авторам, как лучше сделать текст.
- умение быстро разбираться в темах и писать самой и ставить задачи авторам.
- обучаемость. Работа будет в таск-менеджере, будут инструкции - никто вас на амбразуру не бросит, всегда будет у кого спросить, что почитать как делается. Но этому всему надо будет учиться и достаточно быстро.
- грамотный русский язык, устный и письменный.
Обязанности:
- Постановка задач авторам-фрилансерам, контроль выполнения и прием работ;
- Постановка задач младшему редактору на публикацию контента, контроль выполнения и прием работ;
- Соблюдение плана работ, его выполнение и отчетность;
- Публикация текстов на сайты;
- Поиск разной информации;
- Поиск разных специалистов, к примеру - авторы, дизайнеры и т.д;
- При необходимости - переписывание куска текста или рассказать автору, как ему его переписать лучше;
- Написание контента (вакансия не копирайтера, писать вы будете не больше 30% времени);
- Проведение интервью с клиентами, чтобы нам погрузиться в тему (готовим список вопросов, получаем ответы, отдаем на расшифровку - ничего сложного).
Полноценная работа 8 часов в день. В рабочие часы с 8 до 18 часов, можете сами себе выбрать удобный график. С 9 до 18 или с 8 до 17 или с 10 до 19 (1 час на обед) - сами выбираете, что вам комфортней.
Процесс найма:
Берем 2 редактора, работаете 2 недели по 6 часов в день - кто лучше себя проявит - тот остается. Оплата - 140 долларов каждому за эти 2 недели. Кто остается - 350 долларов в месяц, через 2 месяца работы - 400 долларов в месяц, еще через 2 месяца работы - 450 долларов в месяц и возможная должность руководителя отдела контента. С первого месяца у вас в команде будет мл. редактор плюс постоянные авторы.
Оплата первый месяц может быть раз в 2 недели, со второго месяца - раз в месяц.
Эта вакансия, как мне кажется, для копирайтера или контент-менеджера, которому стало тесно в этой профессии или он хочет роста. У нас люди работают годами и у них увеличивается и оплата и зона ответственности и должность растет. Как пример, такого же человека я искал тут же 2 года назад - все эти 2 года человек работает, сейчас у нее в подчинении 2 человека, сейчас она руководитель двух отделов в компании и оплата в 2 раза выросла. Мы растем - растете и вы.
Жду от вас в отклике на вакансию описание вашего опыта.
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