Нужен фрилансер для перевода текста с PDF в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки559 просмотров

 Срочно нужен фрилансер для качественного переводи текста с PDF  в Word. Книга из 432 страниц.

7 лет назад
anytav
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$55
4 дня
Отличная работа, все сделано в короткие сроки и качественно. Спасибо.
Понятное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад