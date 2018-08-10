Здравствуйте. Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата: 30руб/ТЗ ...
Литературный редактор для создания бестселлера
Ищу литературного редактора. Нужно отредактировать и корректировать бестселлер (около 200 000 знаков). Интересует стилистическое, смысловое редактирование и исправление ошибок.
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