Литературный редактор для создания бестселлера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка128 просмотров

Ищу литературного редактора. Нужно отредактировать и корректировать бестселлер (около 200 000 знаков). Интересует стилистическое, смысловое редактирование и исправление ошибок.

7 лет назад
nesenin
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$150
2 дня
Работаем с Алексеем уже довольно давно, но я по прежнему впечатлен уровнем проделанной работы! Никаких нареканий, одни положительные впечатления! Будем продолжать сотрудничество!
Хороший заказчик и приятный человек! Рад сотрудничеству!

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
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