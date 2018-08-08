Переписать данные в текстовый файл

Необходимо переписать данные (форекс сигналы) в текстовый файл в определенном формате. Формат строго соблюдать. Данные брать отсюда: vk.com/album-107540031_22... Нужно обработать все изображения.

Необходимые данные: инструмент, время открытия, цена открытия, время закрытия, цена закрытия, направление, лот (load).

Для более точного определения времени открытия и закрытия нужно иметь торговый терминал MT4 от Альпари (на изображении может быть не четко видно, нужно сверять с графиком в терминале). Допускается погрешность по времени до 10-20 минут. Если лот не указан, то ставим 0. Если на изображении несколько входов, то берем только самый первый вход,a лот суммируем от всех входов.

Работа простая, но требует внимательности.

Оплата по договоренности, возможна оплата после половины работы и проверки уже сделанного.

Пример формата прилагаю (сделан по первому изображению).