Собрать и обработать информацию

Задача: собрать информацию, проверить, привести в нужный вид

Инструкция: https://goo.gl/oqoJAL

В ней описан объем работ небольшой, там 70% места занимают изображения. Подробно просто расписано.

Оплата: 1000р.

Объем работ: 5 категории(минимум 300 запросов в программе КейКолектор)(времени у вас уйдет 10-12 часов, так как будете делать 1-ый раз, после будет получатся быстрее).

Если будет получаться хорошо(минимум ошибок), то для вас есть ещё 100 категорий.