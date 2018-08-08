Ищём Эксперта в тематике "Сад/Огород/Дача"

Задача Эксперта:

1. Проверить готовые ТЗ для статей на логичность структуры и полноту охвата темы.

2. После написания статьи автором, проверить содержание на соответствие теме и истинность информации. В случае некачественного содержания, дать автору рекомендации к доработке/коррекции. Мелкие неточности исправить лично.

В заявке напишите ответы на следующие вопросы:

1. Сколь долго вы в теме "Сад/Огород/Дача"?

2. Какого уровня ваш профессионализм (опыт/образование)?

3. Что делаете на земле сами, ручками, а о чём только знаете из статей/лекций/учебников? (Кратко, тематика, направления - например, только цветы, только сад, только овощи или комбинации направлений)

4. Имеете ли опыт копирайтинга в этой тематике?

5. Сколько времени (предполагаете) занимает экспертиза одой статьи 8К символов?

6. Сколько времени в день/неделю готовы отдать этой работе?

7. Какую оплату хотите получить за экспертизу одной статьи?

Первичное собеседование в виде тестирования. Далее - собеседование по скайпу.