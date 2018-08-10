Парсить Email адреса и делать рассылку - для новичков

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт32 заявки334 просмотра

Простое задание, которое подойдет каждому. Просто собирать базу в Word файл.

Параллельно даю другую работу.

Пишите, оплатой не обижу. 

7 лет назад
OkossBB
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров