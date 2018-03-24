Легкое задание для всех. Просто делаете фото магазинов, школ, общественных мест. Оплата высокая.
- $50Фотосъемка95 заявокЗакрыт6 лет назад
Пишите, простое задание для всех. Нужны срочно старые аккаунты! Либо нужна помощь в их раскрутке!Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно нужны рерайтеры без опыта, с опытом для написания статей для блога. Хорошая оплата, легкие статьи, легкая тематика. Мужчины, женщины без разницы. Обьём 800 - 1000 в день символов. ...Рерайтинг43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Простое задание, которое подойдет каждому. Просто собирать базу в Word файл. Параллельно даю другую работу. Пишите, оплатой не обижу.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Писать отзывы без литературы, будто от простых людей. Легкое задание для каждого. Оставляйте заявку Оплата от 10 до 40 рублей. Просто размещать также нужно.Копирайтинг48 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Оплачиваю только грамотные тексты - 20 рублей за размещение. Нужно уметь менять айпи (не обяз.), чистить историю браузера, чистить куки. Писать не литературные тексты, а простые тексты которые будут сливаться с массой. ...Продающие тексты14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Пишем отзывы. Уметь чистить куки, историю. Желательно уметь IP менять (не обязательно). Оплата - 20 рублей за опубликованный отзыв. Либо 10 рублей просто за текст (с последующим редактированием). Отзыв содержит от ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть группа, состоящая более чем из 2.000 подписчиков - это целевая аудитория, которая может купить наш товар. Дальнейший алгоритм думаю понятен. Можем договориться с процента продажи (можно зарабатывать фактически пассивно копеечку). ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Планирую создать группу, в которой буду продавать софт для форекса. Возможно группу по заработку, по инфобизнесу, продаже курсов (+ онлайн треннинг по таргет. рекламе). Простое заполнение группы меня не интересует, т.к ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно просто писать отзывы на популярные площадки по отзывам. Отзывов будет много. Нужно писать живые отзывы, без литературы. . 1 отзыв - 20 рублей. Пишите, задание очень лёгкое.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отправлять большое количество писем в группы VK, искать заказы на настройку таргетированной рекламы. Средняя стоимость заказа у мастера 10.000 - 15.000 рублей. Оплата арбитражнику: 2-3к рублей и более (больше лидов - ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
От вас требуется каждый день (обговариваем) писать статьи по криптовалютной тематике. Шаблон статьи предоставляется. Но от вас также требуется знания в данной тематике (АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, ПРОБЛЕМЫ). Пишу для собственного блога, нужно много статей. ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
От вас требуется каждый день (обговариваем) писать статьи по криптовалютной тематике. Шаблон статьи предоставляется. Но от вас также требуется знания в данной тематике (АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, ПРОБЛЕМЫ). Пишу для собственного блога, нужно много статей. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад