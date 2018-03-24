OkossBB

Кондратьев OkossBB

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

olgaprosto
37 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Писать статьи про криптовалюты от 2.500 знаков. Задание для всех!
Отличный заказчик. Ставит конкретные задачи, нюансы объясняет, всегда на связи. Оплата вовремя. Продолжаю сотрудничать.
Ольга в кроткие сроки написала мне великолепные статьи. С ней всегда легко связаться, легко обсудить проект и внести корректировки. Быстро отвечает и также моментально выполняет свою работу. Рекомендую!
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