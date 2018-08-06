Писать простые отзывы - высокая оплата, для новичков

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Закрыт48 заявок420 просмотров

Писать отзывы без литературы, будто от простых людей. Легкое задание для каждого. Оставляйте заявку

Оплата от 10 до 40 рублей. Просто размещать также нужно.

7 лет назад
OkossBB
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров