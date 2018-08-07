5 статей на тему бизнес

$35
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Закрыт7 заявок114 просмотров

Здравствуйте! Нужно написать 5 статей по ТЗ на тему бизнес 

  • Открытие ИП
  • Открытие ООО
  • Что лучше открыть ИП или ООО
  • Налогообложение  ИП
  • Где открыть расчетный счет
Оплата: 50 руб. за 1 К. средний объем статьи 8-10К

7 лет назад
Anton-vorontsov
Антон 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров