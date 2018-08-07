Написать обзор технологии дополненной реальности для мобильных игр

На наш проект Get Achieve требуется написание нескольких статей/обзоров на английском для нашей игры с нативным продвижением - общая информация о рынке, технологиях, индустрии, криптовалюте и между текстом упоминание и описание игры.

Всего 5 статей по 8 000 символов, 5 постов по 1 000 символов

Важно: знание рынка мобильных игр, дополненной реальности и криптовалют.

Будет небольшое тестовое задание