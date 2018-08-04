Копирайтер для написания 50 статей на компьютерную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок181 просмотр

Здравствуйте, нужен копирайтер для написания 50 статей на блог о компьютерах(комплектующие,принципы работы, сборка, выбор, настройка, покупка, рекомендации). Оплата 50р/1000сим. Объем статей в среднем 4000-5000 символ. Своевременную оплату гарантирую. Свою цену в заявке НЕ предлагать. 

Требования: 

Иметь опыт с компьютерным железом и с ее принципами работы - Обязательно. 

Опыт написания статей приветствуется. 

Ответственное отношение к дедлайнам (срокам сдачи работы) 

Интерес и любовь к компьютерным комплектующим и компьютерной технике - приветствуется 

Пример и стиль уже написанных статей можете посмотреть на блоге infotechnica.ru.

Написание статей
7 лет назад
technic63
Андрей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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