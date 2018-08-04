Копирайтер для написания 50 статей на компьютерную тематику

Здравствуйте, нужен копирайтер для написания 50 статей на блог о компьютерах(комплектующие,принципы работы, сборка, выбор, настройка, покупка, рекомендации). Оплата 50р/1000сим. Объем статей в среднем 4000-5000 символ. Своевременную оплату гарантирую. Свою цену в заявке НЕ предлагать.

Требования:

Иметь опыт с компьютерным железом и с ее принципами работы - Обязательно.

Опыт написания статей приветствуется.

Ответственное отношение к дедлайнам (срокам сдачи работы)

Интерес и любовь к компьютерным комплектующим и компьютерной технике - приветствуется

Пример и стиль уже написанных статей можете посмотреть на блоге infotechnica.ru.