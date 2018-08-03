Написание статей, обзоров по тематике ПЛК, АСУТП

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки129 просмотров

Для долгосрочного сотрудничества ищется человек, который сможет взять на себя написание статей, обзоров, новостей и прочего контента для компании производителя программируемых логических контроллеров, панелей оператора HMI и другого подобного оборудования. Знания в предметной области обязательны!!!

SEOшность, уникальность и прочая муть не нужна.

Написание статей
7 лет назад
Cogni
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров