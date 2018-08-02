Ищем копирайтера для сайта о банковских услугах

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, ищем автора для написания пачки статей-инструкций по банковским продуктам.

Требования к кандидату:

опыт работы от 1 года, в т.ч. со сложными тематиками (банковская, юридическая и т.п.);

грамотный русский язык;

навыки поиска, структурирования и обработки лучшей информации;

опыт написания текста по заданному ТЗ;

навыки подготовки скриншотов, дополняющих текст ваших статей.

Начинаем с 70р/1000 зпб, при значительных успехах возможно повышение.

Если не готовы приступить к работе в течение 1 дня после получения задачи, просьба не беспокоить.

В отклике кроме краткой информации о себе пришлите несколько примеров ваших работ. В начало отклика добавьте ответ на вопрос: «2+2x2 = ?».

Спасибо.