Нужно заполнить сайт по очень специфичной тематике. Все подробности в лс. Цена максимум 65р за 1к символов. Предложения с ценой выше просьба оставить при себе. Будьте готовы написать пробный текст.
2 поста для Instagram
Необходимо написать 2 информационных поста примерно на 1к символов каждый:
1) Процедура BB GLOW;
2) Развеивание мифа о косметологии.
Стилистику и детали обсудим в личке.
Заявки фрилансеров
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