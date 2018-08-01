2 поста для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок195 просмотров

Необходимо написать 2 информационных поста примерно на 1к символов каждый:

1) Процедура BB GLOW;

2) Развеивание мифа о косметологии.

Стилистику и детали обсудим в личке.

7 лет назад
toxxxinf
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров