Написать SEO-текст по моим ключевым словам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки130 просмотров

Привет

Задача написать качественный seo-текст размером 2-2.5 к символов по тематике "Оформление к 1 сентября". Компания занимается печатными услугами: плакаты, баннеры, наклейки, транспаранты, рекламные конструкции и прочее.

Ключевые слова и более подробные требования предоставлю.

7 лет назад
Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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