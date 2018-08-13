Информационные статьи по заданным ключам (тематика кровля)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок219 просмотров

Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (безпробелов) каждая с упоминанием указанных ключей. Ключевые фразы один раз по

тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статьи должна получиться

информационные, с любым названием, по тематике ключей, ключ должен органично

вписываться в текст статьи.

Цена 100-150 руб. за статью.

1)     купить кровлю, кровля цена Ростов

2)     сайт кровля Ростова, купить кровлю в Ростове

3)     металлочерепица цена, металлочерепица в Ростове

4)     купить металлочерепицу, металлочерепица в Ростове-на-Дону

5)     металлочерепица цена Ростов, металлочерепица Ростов-на-Дону цена

6)     металлочерепица купить в Ростове, купить металлочерепицу в Ростове-на-Дону

7)     купить металлочерепицу цена, гибкая черепица Ростов-на-Дону

8)     гибкая черепица купить в Ростове-на-Дону, гибкая черепица Шинглас Ростов-на-Дону

9)     сайдинг цена, сайдинг Ростов-на-Дону

10)  профнастил Ростов-на-Дону, профнастил для крыши цена

7 лет назад
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад
7 лет назад
$23
4 дня
Все хорошо, рекомендую
Спасибо за сотрудничество. Получила оплату сразу после выполнения задания. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад
7 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг